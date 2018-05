Ok conti 2017, l'Italia ha rispettato regola debito

L'analisi del debito per l'Italia "suggerisce che la regola del debito è rispettata" e che il Paese è "ampiamente in linea con il braccio preventivo del Patto di stabilità nel 2017". Lo scrive la Commissione Ue nelle raccomandazioni all'Italia.

"Abbiamo deciso di non aprire una procedura per debito per l'Italia": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.