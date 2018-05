Colle prende tempo su Conte

Nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato ricevuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella per un colloquio di circa mezz'ora. Alle 12 è arrivata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ieri il presidente ha ricevuto le delegazioni di Lega ed M5s.

Ieri M5s e Lega hanno indicato come premier 'politico' al capo dello Stato il nome di Giuseppe Conte (CHI E'). Dubbi sul curriculum del professore sono stati posti dal Nyt che ha citato un portavoce della New York University che ha detto che il suo nome non risulterebbe nei suoi archivi. Intanto si va verso un braccio di ferro sul nome di Paolo Savona che, secondo le indiscrezioni, sarebbe il nome d'intesa tra M5s e Lega per quanto riguarda la casella dell'Economia.

Mercati per il momento meno nervosi rispetto alla giornata di ieri. Intanto da più parti in Europa arriva l'avvertimento a rispettare i vincoli di bilancio. "Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: "Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa". Confermo: all'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi". Lo scrive Matteo Salvini su Facebook.