"Nome Conte non in nostri archivi"

Il nome di Giuseppe Conte non risulta negli archivi della New York University: così una portavoce dell'ateneo al New York Times, che pubblica nell'edizione online un articolo sul candidato premier di M5s e Lega. "Una persona con questo nome non risulta in alcuno dei nostri archivi, nè come studente, nè come membro di facoltà", ha detto la portavoce non escludendo che Conte abbia frequentato programmi di uno o due giorni, che non vengono registrati negli archivi. Nel curriculum pubblicato sul sito dell'Associazione dei civilisti italiani, Conte scrive tra l'altro di aver 'perfezionato' i suoi studi frequentando la New York University tra il 2008 e il 2009.