Di Maio al Quirinale poi Salvini

Resta ancora il nodo premier. Molti i nomi che circolano nelle ultime ore. Tra gli altri quello dell'economista Giulio Sapelli che aveva dato la sua disponibilità ma ha ricevuto lo stop di M5s. I nuovi colloqui del capo dello Stato dalle 16.30, prima riceve M5s, poi la Lega.

Non è Giulio Sapelli il nome del premier che sarà portato al Colle: a dirlo, interpellato dall'Ansa, il portavoce M5s. Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi.

"E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità", aveva detto Sapelli.

L'accordo sul premier è vicino ma ancora non c'è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto: nella notte sono spuntate anche le opzioni "tecniche" rappresentate dall'economista Giulio Sapelli e dall'avvocato e docente universitario Giuseppe Conte, nome che sarebbe stato avanzato dal M5S. Sapelli, 71 anni, è uno storico ed economista torinese ed è stato membro, tra l'altro, dei Cda di Eni e Unicredit.

Conte, 51 anni, figurava tra i candidati ministri del governo M5S: avrebbe dovuto occupare la casella della Pubblica Amministrazione, ed è vice presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa. I due sono frutto dell'estenuante trattativa che ieri, in tre tempi e luoghi diversi, ha visto riuniti Di Maio e Salvini fino a notte fonda.