Giovane morto nella campagna di Castel Madama, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la morte di Alberto Delfini, il ragazzo di 25 anni trovato morto la scorsa notte nelle campagne di Castel Madama, vicino Roma, con una ferita d'arma da fuoco al collo. Si scava nella vita del giovane, incensurato, per far luce sulla vicenda. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati. Ascoltate in queste ore diverse persone.

Fermato dai carabinieri della compagnia di Tivoli un uomo. Per gli investigatori, si tratta di un conoscente di 45 anni che lo avrebbe ucciso con un colpo di fucile durante una lite.