Incontro Salvini-Di Maio, significativi passi avanti

Incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera in mattinata dopo il via libera di ieri di Silvio Berlusconi al governo 'giallo-verde'. "Sulla composizione dell'esecutivo e sulla questione del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese", si legge nella nota congiunta di Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa al termine dell'incontro di questa mattina alla Camera. Si terrà "già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del Movimento 5 stelle e della Lega". Esiste la possibilità che M5s e Lega chiedano al Quirinale più tempo per presentare la loro proposta di governo. "Ne stanno discutendo", ha detto il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti dopo aver partecipato al vertice tra Salvini e Di Maio.