Terremoti: sciame sismico in Romagna, paura e scuole chiuse

Notte di preoccupazione sull'Appennino forlivese dove da ieri pomeriggio è in corso uno sciame sismico, con scosse percepite dalla popolazione nella zona di Tredozio, dove oggi le scuole restano chiuse. La prima, di magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 16.19, la più significativa è stata rilevata alle 20.46, di magnitudo 3.6 e altri piccoli movimenti tellurici sono proseguiti durante la nottata.

Diversi cittadini sono scesi in strada e il sindaco Simona Vietina, deputata di Forza Italia, ha detto al Resto del Carlino di essersi messa in contatto con la protezione civile per allestire il Palazzetto dello Sport con brande, come eventuale soluzione di accoglienza. Oggi le scuole, è stato deciso, restano chiuse nel Comune. Calcinacci sono caduti dalla chiesa della Compagnia.