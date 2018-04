Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia: vince Fedriga. Lega primo partito con oltre il 30%

Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905 voti, pari al 56,86% delle preferenze. Arrivati a questo punto dello scrutinio il dato può considerarsi irreversibile.

"Non decido io" quale sarà il prossimo governo, "ma mi sembra che i cittadini abbiano espresso chiaramente la loro volontà. Spero che scelgano i cittadini e non qualcun altro". Lo ha detto il neo governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda su un possibile governo di centro destra, a fronte degli esiti del voto del 4 marzo e delle regionali oggi in Fvg.

"L'abbiamo detto e lo ribadiamo: con i 5 stelle è possibile ragionare sulla decina di punti sui quali ci troviamo d'accordo e su questo imbastiamo la discussione". Lo ha affermato il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando lo scenario politico nazionale.

"Venerdì, alla chiusura della nostra campagna elettorale, mi ha colpito l'accusa che ci veniva mossa: "Salvini dice sempre le stesse cose". E' proprio questo il punto. Noi non cambiamo idea ogni giorno, ragioniamo in modo coerente", ha aggiunto.

"Visto lo straordinario consenso popolare - ha concluso Fedriga - non si può non tenere conto di quanto hanno detto i cittadini. Noi abbiamo ottenuto questo successo mantenendo trasparenza e coerenza rispetto a quanto avevamo promesso prima del 4 marzo. Adesso ci vuole senso di responsabilità da parte di chi, in questo periodo, ha espresso posizioni altalenanti, non gradite dall'elettorato. Basta perdere tempo".