Donna ustionata dal parrucchiere, denunciato a Signa

Un parrucchiere di 22 anni, cinese, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni colpose per aver provocato ustioni a una cliente nel corso di un trattamento di colorazione eseguito il 26 marzo scorso nel suo negozio a Signa (Firenze).

A seguito del trattamento la donna ha riportato ustioni di secondo grado su tutto il cuoio capelluto. I prodotti chimici utilizzati dal parrucchiere sono stati sequestrati dai carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti circa l'origine e la composizione.