Cade nel tombino della fognatura e muore

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Erba (Como) dopo essere caduto in un tombino della fognatura nel seminterrato del condominio in cui vive. La tragedia è avvenuta intorno alle 7 ma è stata scoperta più tardi quando la moglie è scesa non vedendo tornare il marito.

L'intervento di sanitari e vigili del fuoco non ha potuto fare altro che accertare la morte del pensionato, trovato senza cadavere nel pozzetto. Non si esclude che l'uomo possa essere caduto perché stordito dalle esalazioni. (ANSA