Salvini: "Continua il dialogo, a partire dal M5S"

Scontro nel centrodestra: durante il vertice ad Arcore, Matteo Salvini avrebbe ribadito di non essere disponibile a ricevere un incarico senza essere certo di avere prima una maggioranza chiara in Parlamento, secondo quanto rendono fonti vicine alla Lega, sottolineando pertanto che Salvini non intende andare alle Camere alla ricerca di voti.

"In settimana continuerò a dialogare con altri (a cominciare da Di Maio) l'unica cosa che escludo è di fare un governo insieme al PD, che ha fatto disastri negli ultimi sei anni. Se ci saranno i numeri per governare sarò orgoglioso di farlo, altrimenti meglio tornare ad ascoltare gli italiani", afferma Matteo Salvini. "Spero che nessuno voglia perdere tempo o tirare a campare".

"E' al centrodestra che spetta mettere in piedi un governo. I numeri si cercano. Rispetto a chi tenta di spaccare la coalizione - come M5S, arrivato secondo -, noi diciamo che il premier deve essere espressione del centrodestra, la coalizione deve rimanere compatta, in perfetta armonia, il programma è il nostro. Su questo chiediamo l'incarico e vediamo chi ci sta in Parlamento, con il Pd ho più difficoltà". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervistata da Barbara D'Urso a 'Domenica Live' su Canale 5.

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono riuniti e hanno concordato la linea comune da sottoporre a Mattarella. I tre leader rivendicano la necessità "che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo. Quasi il 40 per cento degli italiani ha scelto di dare la propria fiducia ai partiti del centrodestra ai quali oggi spetta, indubbiamente, il compito di formare il governo".

Berlusconi, Salvini e Meloni pongono tre condizioni: un premier "espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coazione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie".

Ad Ivrea, a casa di Casaleggio, si è tenuto il vertice M5S con Grillo e Di Maio.