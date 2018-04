Finita la tregua di Pasqua, torna il maltempo

Finita la tregua che ha caratterizzato i giorni di Pasqua e Pasquetta, sulla penisola si avvicina una nuova perturbazione. Secondo 3bMeteo, mercoledì sarà la giornata peggiore: dopo le avvisaglie al Nord e in Toscana, arriverà la parte più corposa della perturbazione, con "piogge ed acquazzoni che interesseranno soprattutto il Centro Nord, assumendo anche carattere di temporale". Attese, spiega il Centro Epson Meteo, anche nevicate sulle zone alpine, "anche se in realtà solo a quote elevate".

La situazione andrà a migliorare nei giorni successivi, con l'alta pressione che occuperà gran parte dell'Italia venerdì e sabato, "garantendo così giornate nel complesso soleggiate e con temperature in crescita, tipiche di primavera inoltrata", secondo Epson Meteo. Una nuova perturbazione è attesa solo per domenica pomeriggio, "quando potremmo assistere ai primi segni di peggioramento nelle Regioni di Nord Ovest". Per la giornata di mercoledì, le temperature, spiega 3bMeteo, sono previste in calo al Nord, mentre miti al Centro Sud per l'effetto dei venti di scirocco e con punte di 20-22 gradi