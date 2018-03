Crolla palazzina nel milanese

Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina nell'hinterland a nord ovest di Milano. Secondo le prime informazioni sul posto i vigili del fuoco avrebbero già estratto vive tre persone dalle macerie dello stabile di due piani, parzialmente crollato. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un'altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. Sul posto i soccorritori stanno scavando tra le macerie. Nel crollo della palazzina ci sono almeno cinque persone coinvolte.

E' di un cedimento a seguito di un'esplosione la prima ipotesi sul crollo del ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti. Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, delle quali 8 uscite da sole o già estratte dalle macerie e trasportate in condizioni non gravi in vari ospedali del circondario.