Montalbano boom anche in replica

Il Commissario Montalbano, in replica, si aggiudica la prima serata di ieri con 6 milioni 930 mila spettatori e il 28.39% di share. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha raccolto 4 milioni 386 mila spettatori con il 23.28% di share. Nell'access prime time, su Canale 5 Striscia La notizia è stato visto da 6 milioni 174 mila spettatori con uno share del 22.19%, mentre su Rai1 I Soliti Ignoti Il Ritorno ha collezionato 5 milioni 596 mila spettatori con il 20.25% di share. Su La7 Otto e mezzo è stato scelto da 2 milioni 7 mila spettatori con il 7.32% di share. A livello generale le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 735 mila spettatori (39.33% di share) contro i 9 milioni 408 mila spettatori e il 34.47% di Mediaset, e nelle 24 ore con 4 milioni 220 mila spettatori, pari a uno share del 37.77%, contro i 3 milioni 869 mila spettatori con il 34.63% di Mediaset che però si impone in seconda serata con 5 milioni 237 mila spettatori e il 40% (4 milioni 515 mila spettatori e il 34.49% di share per l'azienda di viale Mazzini). Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 6 milioni 174 mila spettatori pari al 25.02% di share; il Tg5 è stato visto da 5 milioni 68 mila (20.29%) e il TgLa7 da 1 milione 486 mila (5.96%). La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Red 2 che ha ottenuto 1 milione 446 mila spettatori e il 6% di share, mentre su Rai3 L'ultimo lupo ha raccolto 1 milione 321 mila spettatori pari a uno share del 5.04%. Su Rai2 l'appuntamento con la serie Hawaii Five-0 ha registrato 1 milione 153 mila spettatori con il 4.15%. Su Rete4 il film Chi trova un amico trova un tesoro ha avuto 1 milione 38 mila spettatori con il 4.19% di share. Su La7 Atlantide con una puntata speciale dedicata al caso Moro è stato visto da 760 mila spettatori con il 3.22% di share.