"L'Euro è sbagliato , ignoreremo il tetto del 3%"

Dopo l'appello ai dem di Berlusconi, Salvini dice no ad un governo con chi è stato bocciato dal voto. Oggi a Palazzo Grazioli vertice del centrodestra. Il leader della Lega ribadisce: 'Se dovesse servire ignoreremo tetto 3%, l'euro resta moneta sbagliata. Stiamo lavorando a piano B'. E poi: 'Un governo con M5S? Sicuramente non con il Pd'. Nel Pd al via l'era Martina, segretario-traghettatore fino all' Assemblea, con Rosato che difende la legge che porta il suo nome, e Delrio che sottolinea che si valuterà nel caso Mattarella chiami il Pd per il governo. Orlando attacca Renzi: 'Sconfitta è di tutti, ma il responsabile è lui, abbiamo subito la compilazione nelle liste'