M5S si spacca, salta consiglio comunale Torino

Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi e salta il Consiglio comunale che oggi pomeriggio avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura di Torino. Per la prima volta da inizio amministrazione, in Sala Rossa è mancato il numero legale. Assenti, tra i banchi della maggioranza, i consiglieri Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero. Assenze che le minoranze hanno rimarcato non rispondendo all'appello e mandando 'sotto' la maggioranza.

"Non si tratta di una candidatura, si tratta di una manifestazione di interesse". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sul blog delle Stelle dove, a proposito delle Olimpiadi invernali annuncia: "Mercoledì, in seguito al consiglio metropolitano, manifesteremo con una lettera al Coni l'interesse della città". Successivamente, entro luglio, spiega la sindaca "il Cio renderà pubbliche le sue condizioni e a quel punto si deciderà il da farsi".