Dottorato honoris causa a Cucinelli

Consegnato stamani nell'Università di Messina il dottorato honoris causa in Filosofia a Brunello Cucinelli, imprenditore del cachemire e fondatore di un'impresa sorta nel 1978 nel borgo medioevale di Solomeo, in provincia di Perugia. Oggi è il capo di un'azienda composta da oltre 1.600 dipendenti in tutto il mondo. La cerimonia, nell'Aula magna del Rettorato, è stata inaugurata dalle parole del Prorettore vicario Emanuele Scribano e del Vice Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali Caterina Barilaro, unanimemente "fieri per la presenza in Ateneo di una personalità del calibro di Brunello Cucinelli, conosciuto e apprezzato nel mondo". Cucinelli ha tenuto una Lectio doctoralis sul tema "Colloquio con i giovani 'lampadieri' della buona vita. "Avete detto molte cose belle su di me in questa culla della cultura tanto da emozionarmi. Oggi voglio principalmente rivolgermi ai giovani che hanno tanto bisogno di tornare a sentirsi speciali. Non sono qui a parlare del cashmere, non è questo l'importante. Noi padri con voi giovani abbiamo commesso due errori in particolare: innanzitutto vi abbiamo inculcato il sentimento della paura, vissuta quasi come un obbligo, sostituendo la speranza, e poi abbiamo addossato al lavoro le pene per non aver studiato. Ed allora penso che dobbiate studiare il giusto perché oltre a questo ci sono anche i rapporti umani da coltivare ed accrescere".