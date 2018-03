Primo colloquio telefonico tra Moon e Kim

La "linea rossa", il canale diretto di comunicazione tra i leader delle due Coree concordato per consentire le strette consultazioni e la riduzione delle tensioni militari nella penisola, è stata subito inaugurata da un collquio telefonico tra Moon Jae-in e Kim Jong-un in vista del summit da organizzare per la fine di aprile. Lo ha affermato Chun Eui-yong, consigliere sulla sicurezza di Moon, in un briefing a Seul con i media in merito ai risultati raggiunti dalla missione di due giorni da lui guidata al Nord e conclusasi oggi.