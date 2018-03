Salvini: "Voto per il futuro e governo solo col centrodestra"

"E' una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle elezioni politiche. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro", aggiunge il leader del Carroccio, che ha ringraziato la Lega.

"La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare".

"All'interno del centrodestra credo che tutti debbano essere contenti, il centrodestra ha vinto e può governare", ribadisce Salvini in conferenza stampa, aggiungendo che lui è "uso mantenere la parola data" e negando "coalizioni strane". "Ho detto che avrei parlato con tutti ma non siamo usi a cambiare idea ogni quarto d'ora - sottolinea -. La lega ha vinto nel centrodestra e resterà alla guida del centrodestra".