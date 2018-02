Spari da un'auto, preso il responsabile

Il fermato si chiama Luca Traini, 28 anni, ed è incensurato e originario delle Marche. Quando è stato bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso di una pistola e ha ammesso le proprie responsabilità.

Una serie di sparatorie hanno seminato il panico a Macerata facendo alcuni feriti, tra cui due stranieri. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera che si è spostata per le vie della città, terrorizzando la città. Una persona è stata ferita in via Cairoli, l'altra in via Spalato. Spari anche in via dei Velini, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro.