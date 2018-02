Di Maio scarica il candidato Dessì

I vertici di M5S prendono le distanze da Emanuele Dessì, attivista della prima ora e candidato per il Movimento al Senato: il primo colpo, quello del balletto in palestra con il pugile poi condannato per usura Domenico Spada, lo aveva incassato bene; già meno il secondo, il post Fb in cui lui stesso, nel 2015, raccontava di aver "menato ragazzi romeni" che lo insultavano. Poi Piazza Pulita ha dato il colpo del ko: un canone di affitto da 7,775 euro al mese che Dessì pagherebbe a Frascati per la casa popolare dove abita'.

Il candidato assicura che farà chiarezza. Dopo un pressing durato alcuni giorni, intanto , Luigi di Maio rivendica il suo ruolo di "capo politico del movimento. 'Il mio dovere - dice - è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti".