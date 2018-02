Scontro Lorenzin-Raggi

Scontro tra la ministra della Salute e la sindaca di Roma, sui vaccini dopo che Virginia Raggi ha scritto ai ministri della Salute e dell'Istruzione, al presidente della Regione Lazio e al presidente dell'Anci per informarli della mozione, approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati.

"Leggo - ribatte Beatrice Lorenzin - che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche o di terapie oncologiche". Lo scrive il ministro della Salute Beatrice Lorenzin su Facebook, commentando il voto di ieri che farebbe restare a scuola bimbi non vaccinati. "Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini".