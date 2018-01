Berlusconi: Non cancelleremo la Fornero

"Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vanno mantenute come sono, come l'età per andare in pensione. Crediamo che sia corretto che salga, ma con il sistema contributivo vogliamo togliere ogni limite quindi se uno vuole andare a 50 anni prende la pensione per quello che ha versato". Lo afferma Silvio Berlusconi a "Porta a Porta" a proposito della richiesta di Salvini che chiede la cancellazione della Fornero.