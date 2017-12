Scuola, più di 35mila aspiranti dirigenti

Sono 35.044 le istanze presentate per il concorso per dirigenti scolastici. A renderlo noto è il Miur che ha diffuso la tabella con la ripartizione regionale delle domande. In Campania il numero più grande di domande, pari a 6.227; segue la Sicilia con 4.964; 3.515 nel Lazio; 3.316 le domande in Puglia; 2.718 in Lombardia; 2.180 in Calabria, 1.804 in Veneto che supera di solo 4 domande quelle presentate in Emilia Romagna che sono 1800; 1.644 in Piemonte poche in più rispetto alla Toscana, dove sono 1.699.

Nessuna domanda è stata presentata in Valle d'Aosta; 14 per le scuole italiane all'estero, 120 in Trentino Alto Adige; 296 in Molise; 464 in Friuli Venezia Giulia; 517 in Umbria; 539 in Liguria, 613 in Basilicata, 812 nelle Marche, 894 in Abruzzo, 908 in Sardegna.