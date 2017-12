Nuova ondata di maltempo tra domani e giovedi

Nuova ondata di maltempo per l'Italia, provocata da una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa. E' allerta arancione nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani. Contemporaneamente ha elevato a 'giallo' l'allerta neve dalla mezzanotte di oggi alle 16 di domani nelle valli Stura e Bormida e nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia. Allerta giallo nelle altre zone per pioggia, nessuna criticità nel ponente ligure.

"Mercoledì - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - piogge e temporali colpiranno soprattutto Nord e regioni tirreniche, con fenomeni anche intensi o abbondanti a ridosso di Alpi, Prealpi pedemontane di Lombardia e Triveneto, Liguria di Levante, alta Toscana, Lazio e poi anche Campania entro fine giornata: su queste ultime due regioni attesi picchi complessivi anche di oltre 90-100mm. Giovedì il fronte sarà seguito da un vortice freddo che porterà piogge e temporali sparsi al Centrosud, con locali grandinate e deciso calo delle temperature; al Nord il tempo andrà invece migliorando".

A causa degli alti livelli di polveri sottili, tornano le misure antismog a Milano, Pavia e Bergamo. Blocchi del traffico anche a Torino.