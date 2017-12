Il Guatemala trasferirà la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme diventando così il primo Paese a seguire gli Usa dopo l'annuncio del presidente, Donald Trump, che ha riconosciuto la città come capitale di Israele. Lo ha annunciato il presidente, Jimmy Morales, che su Facebook spiega di aver preso la decisione dopo un colloquio con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. Il Guatemala è stato uno dei 9 Paesi che ha votato contro la risoluzione Onu che condanna la decisione di Trump.

"Oggi ho parlato con il premier Netanyahu degli eccellenti rapporti tra i nostri due Paesi da quando il Guatemala ha sostenuto la creazione dello Stato di Israele. Uno dei temi discussi è stato il trasferimento dell'ambasciata del Guatemala a Gerusalemme. Vi informo che ho stato istruzioni in merito al ministro degli Esteri per mettere a punto il procedimento", scrive Morales su Facebook. Né il presidente Usa, né quello del Guatemala, hanno fissato un termine per trasferire le proprie ambasciate a Gerusalemme.