Il maltempo si sposta al Sud, temperature in calo

Si sposta al Sud nel weekend il maltempo che ha investito l'Italia, in particolare le regioni centrali e la Sardegna. Già domani mattina, secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, l'intensa perturbazione nord-atlantica che ha colpito il Paese scivolerà la notte sul Sud Italia e sulla Sicilia. "La massa d'aria fredda che segue il fronte, di origine artica - precisano - si riverserà sul nostro Paese, determinando un marcato rinforzo dei venti da nord e un generale calo delle temperature, più sensibile a partire da domenica. La prima parte della prossima settimana si prospetta fredda, di stampo decisamente invernale, con temperature inizialmente anche inferiori alla norma".

Al Nord, in particolare, non si prevede l'arrivo di perturbazioni (quindi né pioggia né neve) probabilmente fino a ridosso del Natale (23-24 dicembre). "Nei primi giorni della prossima settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - la situazione sarà più variabile al Centro e nelle Isole maggiori con anche qualche pioggia o temporale in Sardegna e Sicilia e nevicate a quote collinari nelle regioni centrali".