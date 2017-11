Blitz naziskin a riunione sui migranti

"Durante l'assemblea plenaria della rete 'Como Senza Frontiere', un gruppo di fascisti ha fatto irruzione ed ha obbligato la platea all'ascolto della lettura di un volantino delirante sul tema della cosiddetta 'invasione'. L'azione è stata compiuta dalla sedicente 'associazione culturale Veneto fronte skinead'". A denunciare l'irruzione con è Rifondazione comunista di Como. L'incontro si stava tenendo al chiostrino di Sant'Eufemia, ieri sera.

"Da tempo - afferma Rc - denunciamo una pericolosissima deriva di stampo fascista a Como, in Lombardia, in Italia ed in Europa e purtroppo spessissimo sottovalutata dalle istituzioni". "Rifondazione Comunista dà la sua massima solidarietà a 'Como Senza frontiere', e chiede con forza e determinazione che le autorità preposte facciano luce sull'identità di chi questa sera ha cercato di intimorire le persone presenti alla riunione". Non si sono registrati problemi di ordine pubblico, il gruppo neofascista ha lasciato il chiostrino pochi minuti dopo l'irruzione.