Harry e Meghan si sposeranno a primavera

Il principe Harry e la fidanzata, l'attrice americana Meghan Markle, sono ufficialmente fidanzati e si sposeranno nella primavera del 2018. Lo ha annunciato la Casa Reale a Londra. Nel comunicato di Clarence House, l'ufficio deL principe Carlo, si precisa che Meghan, 36 anni, ha incontrato la regina Elisabetta.

La regina Elisabetta e il principe Filippo si dicono "lietissimi" per l'annuncio delle nozze fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, é l'attrice americana Meghan Markle. Lo rende noto un comunicato di Buckingham Palace nel quale la coppia augura "ogni felicità" ai futuri sposi. Nessun accenno alla differenza di età - lei 36 anni, lui 31 - né al fatto che Meghan sia divorziata: un ostacolo insormontabile oltre mezzo secolo fa per la principessa Margaret, sorella della regina, ma considerato ormai da anni come un 'tabù rotto' a corte.