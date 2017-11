Strage nella moschea

Strage in Egitto in una moschea nel nord del Sinai. L'attacco è stato condotto piazzando una bomba all'interno del luogo di culto e sparando sui fedeli che fuggivano dopo l'esplosione.

L'ultimo bilancio è di 235 morti e 109 feriti fino ad ora.

Gli attentatori sarebbero giunti sul posto su fuoristrada 4x4.

La presidenza della Repubblica ha annunciato un lutto nazionale di tre giorni per le vittime.

In un tweet il presidente francese Emmanuel Macron scrive: "Tutte le mie condoglianze per le vittime del terribile attentato contro la moschea Bir El-Abid in Sinai".