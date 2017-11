Trump invoca la pena di morte, il secondo uzbeko non c'entra

Il killer di New York, Sayfullo Saipov, ha pianificato l'attacco per ''oltre un anno'' (IL VIDEO) e lo ha compiuto in nome dell'Isis, seguendo il copione descritto dai manuali online del sedicente Stato islamico. L'aggressore di Halloween e' accusato ora dalla polizia di New York e dell'Fbi di terrorismo. Saipov ha ammesso con gli investigatori di aver scelto di agire il giorno di Halloween per poter uccidere un maggior numero di persone. Identificate le ultime due delle otto vittime (viaggio finito in tragedia per 5 argentini). Si e' risolta intanto la caccia al secondo uomo: Mukhammadzoir Kadirov, il 32/enne di origine uzbeka come il killer, e' stato rintracciato, ma potrebbe non avere alcun ruolo nell'attentato. Intanto Donald Trump annuncia l'ennesimo giro di vite sugli immigrati, sino a ventilare l'ipotesi di inviare Saipov e gli "animali" come lui a Guantanamo. E dopo l'attentato, domenica maratona blindata a New York.

"Il terrorista di New York era felice quando ha chiesto di appendere la bandiera dell'Isis nella sua stanza di ospedale. Ha ucciso 8 persone e ne ha ferito gravemente 12. DOVREBBE ESSERE CONDANNATO A MORTE!". Così il presidente americano Donald Trump su Twitter.