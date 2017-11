"Compravendita senatori, Cav corruttore"

"Berlusconi ha agito, pacificamente, come privato corruttore e non come parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni". É quanto affermano i giudici della Corte di Appello di Napoli nelle motivazioni della sentenza del 20 aprile scorso che ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione nei confronti di Silvio Berlusconi e Valter Lavitola riguardo la presunta compravendita dei senatori che avrebbe poi contribuito alla caduta del governo Prodi. Berlusconi e Lavitola, in primo grado vennero condannati a tre anni.

La vicenda, che vede l'ex premier Silvio Berlusconi nella veste di corruttore, il senatore Sergio De Gregorio in quella di corrotto e Valter Lavitola nel ruolo di intermediario, è stata ricostruita, spiegano i giudici della Seconda Corte di Appello di Napoli, sulla base delle dichiarazioni rese dal senatore Sergio De Gregorio, in mancanza "di un contributo degli imputati". "Berlusconi - si legge ancora nelle motivazioni - ha scelto di non fornire alcuna versione alternativa dei fatti idonea a smentire il narrato di De Gregorio né elementi che debbano essere presi in esame nel giudizio". Inoltre, si legge ancora nelle motivazioni, l'iniziativa di avvicinare De Gregorio e di proporgli l'accordo fu presa direttamente da Berlusconi che avrebbe utilizzato "la disastrosa situazione economica di De Gregorio (riferita da quest'ultimo a Berlusconi) per promettere di risolvergli ogni tipo di problema economico".(ANSA)