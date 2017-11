Parla il killer: " Orgoglioso dell'attacco"

Gli investigatori sono riusciti a parlare con Sayfullo Saipov, il killer di New York. L'aggressore è in ospedale, dove è ricoverato dopo un intervento chirurgico, e si sarebbe mostrato abbastanza "collaborativo. Nel suo computer è stato trovato materiale legato all'Isis. Per il governatore di New York, Andrew Cuomo, è un "lupo solitario" che si è "radicalizzato" negli Stati Uniti.

L'attentatore ha detto agli investigatori che avrebbe continuano a uccidere lungo la pista ciclabile se il furgoncino non si fosse scontrato con il pulmino di una scuola limitrofa.

L'uomo si sarebbe anche detto "orgoglioso" dell'attacco.

"E' arrivato nel nostro paese grazie alla cosiddetta 'lotteria per la diversità dei visti' - ha twittato Trump - una bellezza di Chuck Schumer. Li voglio in base al merito".

Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 anni, di origini uzbeke: vive a Tampa, in Florida, e sarebbe arrivato negli Stati Uniti dal 2010. E' stato neutralizzato dalla polizia un chilometro dopo la strage, mentre gridava ''Allahu Akhbar''. Per il presidente Usa Donald Trump, che ha immediatamente twittato, e' stato ''un altro attacco da parte di una persone malata e folle, ho ordinato di rafforzare i controlli''. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha detto che si e' trattato di ''un atto terroristico particolarmente codardo''.