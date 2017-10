Fontana di Trevi diventa rossa

L'atto vandalico alla Fontana di Trevi sarebbe opera di Graziano Cecchini, l'artista che già nel 2007 aveva tinto di rosso la prima volta l'acqua del monumento al centro di Roma. A rivelarlo è lui stesso in un comunicato in cui spiega che "in 10 anni poche cose sono cambiate, molte delle quali in peggio". Il titolo dato alla performance è "Pacta servanda sunt". "Roma - scrive - è sempre stata lo specchio del Paese e oggi Roma è spenta, addormentata in mezzo alla sua sporcizia e alla sua corruzione. Oggi Roma ha bisogno di reagire, di svegliarsi da questo torpore e gridare 'non ci sto più'". "A 10 anni di distanza ripeto la mia performance per tentare di scuotere gli animi - continua -, accetto il rischio di alzare la voce io per tutti coloro che pensano che 'non serve più', 'non serve a nulla'. Fontana di Trevi torna a tingersi di rosso per gridare che Roma non è morta, che è viva e che è pronta ad essere la Capitale dell'arte, della vita, della rinascita". (ANSA)