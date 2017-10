Adesivi antisemiti ultrà Lazio, inchiesta Figc

Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma, e scritte antisemite di ogni tipo: questo il lascito dei tifosi laziali alla Curva Sud dello stadio Olimpico (la Nord, quella tradizionale dei sostenitori biancocelesti è squalificata per razzismo) dopo la partita col Cagliari di ieri sera. Gli adesivi e i volantini offensivi sono stati rimossi in mattinata dagli addetti alle pulizie dello stadio in vista della gara di mercoledi' della Roma con il Crotone. Immediata la protesta della comunità ebraica romana.

La vicenda è all'esame della procura della federcalcio guidata da Giuseppe Pecoraro. Lo apprende l'Ansa. Con ogni probabilità Pecoraro aprirà un'indagine sulla vicenda.

"Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi". Lo scrive su Twitter la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, postando una foto in cui si vedono degli adesivi tra cui uno con il ritratto di Anna Frank che indossa la maglia della Roma e un altro con la scritta "Romanista ebreo".