Trump allerta bombardieri nucleari B52

L'aviazione militare americana sta per diramare un allerta per i propri bombardieri nucleari B52 perchè siano pronti ad agire, se necessario, anche in 24 ore. Questo in seguito alle crescenti tensioni tra l'amministrazione Trump e il regime della Corea del Nord. Lo riportano alcuni media usa citando fonti del Pentagono. E' la prima volta che accade dai tempi della Guerra Fredda.