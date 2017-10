Fiamme in casa, morto padre e una bambina

Dramma a Como: in un incendio in casa sono rimasti coinvolti 4 bambini e il loro padre di 49 anni, di nazionalità marocchina. L'uomo è morto, tre dei 4 figli sono in gravissime condizioni.

Secondo quanto si apprende, all'interno dell'appartamento sarebbe stato ritrovato materiale accatastato, che farebbe presupporre che l'incendio sia stato appiccato da qualcuno all'interno dell'abitazione.

I tre bambini si trovano in arresto cardiaco e al momento vengono rianimati sul posto dai soccorritori. Il più piccolo dei bambini ha 3 anni, il più grande undici.

Le fiamme sono divampate all'ultimo piano di una palazzina, in via per S.Fermo.

E' stata dichiarata morta all'ospedale Sant'Anna di Como una delle bambine coinvolte nell'incendio divampato nell'abitazione di San Fermo della Battaglia, a Como. Lo ha riferito il 118, precisando che è in gravissime condizioni anche l'altra bimba ricoverata al Sant'Anna. Gravissime anche le condizioni degli altri due bambini, ricoverati rispettivamente a Cantù e a Varese, che però rischierebbero la vita. Il padre è stato trovato morto in casa. Si sarebbe suicidato.(ANSA)