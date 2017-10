Liberata Raqqa, cade l'ex capitale del Califfato

Raqqa è stata liberata: lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani (Ondus). Le milizie filo-Usa hanno issato la propria bandiera all'interno dello stadio, ultimo bastione dell'Isis nella ormai ex 'capitale' del Califfato. Nei dintorni proseguono sporadici combattimenti. A confermarlo poco dopo sono state anche le forze curde alleate degli Usa.



Centinaia di jihadisti dell'Isis e migliaia di civili erano stati evacuati da Raqqa domenica in base ad un accordo raggiunto tra le cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf) alleate degli Usa e lo Stato islamico con la mediazione di capi tribali locali.

Negli ultimi due giorni i combattimenti erano continuati tra le Sdf e altri miliziani dell'Isis che resistevano in un'area molto ristretta del centro. Tra di loro, secondo l'Ondus, molti sono 'foreign fighter'