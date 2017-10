Manovra, ok dal Governo

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge di bilancio. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione.

"Mesi fa si parlava in rapporto a questa sessione di bilancio di lacrime e sangue, di una situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare, abbiamo io credo invece una manovra snella, utile per la nostra economia". Così il premier Paolo Gentiloni

Tra gli obiettivi principali, ha detto Gentiloni, "quello di promuovere il lavoro. Questa legge di bilancio contribuisce in modo significativo in particolare con misure rivolte ai giovani, che insieme al mezzogiorno hanno sofferto in modo più evidente". "Sarà un bilancio utile per sostenere il percorso della crescita e proseguire nel percorso di stabilizzazione finanziaria del nostro Paese - ha aggiunto il presidente del consiglio -. Credo sia evidente che le riforme avviate dal governo Renzi e che noi abbiamo proseguito e soprattutto l'impegno di lavoratori, imprese, famiglie, hanno contribuito, con il contesto internazionale favorevole, a una situazione molto più positiva".