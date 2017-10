I dieci anni del Pd

Con l'inno dell'Ulivo, La Canzone Popolare di Fossati, prende il via all'Eliseo la festa per i 10 anni del Pd. Pesa in sala l'assenza di Romano Prodi e di big storici come Arturo Parisi e Francesco Rutelli ma nelle prime file siede Franco Marini, omaggiato come un padre nobile. Con la regia di Walter Veltroni, parleranno oltre al primo segretario dem il premier Paolo Gentiloni e Matteo Renzi. Presenti tanti ministri, da Franceschini a Lotti, da De Vincenti a Poletti e Fedeli, ma manca, a quanto si apprende, il leader della minoranza dem Andrea Orlando.