Trump firma ordine esecutivo per cambiare Obamacare

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per iniziare il processo della cancellazione e sostituzione dell'Obamacare che il partito repubblicano non e' riuscito a portare a termine al Congresso. Un provvedimento, ha spiegato, che riguarderà milioni di persone e che aumenterà competizione, opzioni e accesso, diminuendo i costi delle polizze. Migliaia di piccole aziende potranno formare associazioni per avere lo stesso potere contrattuale delle grandi aziende.

L'amministrazione, ha proseguito, esplorerà anche la possibilità di piani assicurativi a breve termine, di durata limitata. La Casa Bianca, ha aggiunto, continuerà a fare pressioni sul Congresso per concludere la cancellazione e la sostituzione dell'Obamacare una volta per tutte.(ANSA)