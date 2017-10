Camera conferma la fiducia, manifestazioni di M5s e Mdp

La Camera conferma la fiducia al governo sul primo articolo della legge elettorale. I voti a favore sono stati 307, 90 i contrari, nove gli astenuti.

Nel pomeriggio, è previsto anche il secondo dei tre voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. Insorgono M5s e sinistra, con manifestazioni in piazza Montecitorio e al Pantheon. Appello di Grillo perché 'la melma del Paese non torni in alto', Pisapia definisce la fiducia una 'vergogna'. Anche Napolitano attacca lo stop al dibattito e dice che interverrà al Senato per mostrare 'l'ambito costretto' entro cui un parlamentare può far valere il suo punto di vista. Le incognite non sono sulle fiducie ma nel voto finale, che sarà quasi sicuramente a scrutinio segreto.