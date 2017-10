Amazon, stangata Ue

La Commissione Ue dovrebbe presentare domani ad Amazon il 'conto' delle tasse non pagate in Lussemburgo grazie all'accordo di 'tax ruling' di cui ha beneficiato per quasi 10 anni. Secondo quanto riporta il Financial Times, la cifra dovrebbe essere nell'ordine delle diverse centinaia di milioni di euro che il Lussemburgo dovrebbe recuperare. L'anno scorso la Ue chiese all'Irlanda di recuperare da Apple 13 miliardi. L'antitrust Ue ha aperto l'indagine su Amazon a fine 2014.