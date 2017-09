Auto investe orso in autostrada, 3 morti e 4 feriti

Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra l'auto a bordo della quale stavano viaggiando e un orso su un'autostrada del Colorado. E' morto anche l'orso. Sul Suv Chevrolet protagonista dell'impatto c'erano sette persone, un'intera famiglia di origine ispanica, probabilmente tutte senza cintura allacciata. Una bimba di 7 anni è morta e un ragazzo di 9 è tra i feriti. Non risulta che fossero assicurati ai seggiolini. L'incidente è avvenuto alle 3.30 del mattino sulla Interstate 70. La vettura, dopo lo scontro con l'animale, ha invaso la corsia opposta ed è finita fuori strada. Gli occupanti sono stati sbalzati fuori. L'orso è rimasto ucciso nell'urto e preso in consegna dal dipartimento per la fauna selvatica. Sull'incidente è stata aperta un'indagine.