Lo stop di Ap sullo Ius Soli

Ius soli: chiusura di Ap che, dopo aver puntualizzato nei giorni scorsi che non avrebbe votato il testo in caso di fiducia ribadisce: "per noi la questione è chiusa, se ne potrà riparlare alla prossima legislatura. Così ha sottolineato il coordinatore nazionale del partito di Alfano, Maurizio Lupi al termine della direzione. "Serve una legge - ha detto - ma una buona legge. Ora sarebbe un errore avere altre forzature in Parlamento sullo Ius Soli. Per noi si tratta di una questione chiusa per quanto riguarda questa legislatura. Se ne potrà riparlare alla prossima legislatura". Lo afferma il coordinatore nazionale Maurizio Lupi al termine della direzione.

Ieri l'appello dei vescovi sulla cittadinanza. In mattinata l'appello a una approvazione della legge sulla cittadinanza (venuto nei giorni scorsi anche dai presidenti delle Camere), è stato fatto anche dal ministro della Cultura Franceschini.