Niente rinnovo della licenza a Uber

La Transport for London, l'agenzia dei trasporti di Londra, ha deciso di non rinnovare la licenza al servizio Uber. Il sindaco della città Sadiq Khan ha detto che 'tutte le compagnie operanti a Londra devono rispettare le regole e rispondere ai più alti standard, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei clienti' anche quando si offre un 'servizio innovativo'.

Uber ha annunciato ricorso immediato di fronte alla giustizia britannica contro la decisione: 'A dispetto delle parole del sindaco, Londra si chiude alle aziende innovative'.