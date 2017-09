Si aggrappa all'auto dell'ex, cade e muore

E' morta una ragazza di 24 anni rimasta gravemente ferita a Mugnano, nel Napoletano, dopo essersi aggrappata all'auto dell'ex al termine di un chiarimento finito male.

Alessandra Madonna stamattina aveva afferrato lo sportello dell'auto guidata dall'uomo ed era stata trascinata lungo un tratto di strada per poi cadere a terra priva di sensi, in via Pavese. Era ricoverata in prognosi riservata per numerose fratture in varie parti del corpo.

Centinaia i messaggi di lutto pubblicati in poche ore sulla bacheca Facebook della giovane. Amici e amiche la ricordano con dolore, e molti invocano 'punizioni esemplari' per il giovane ex fidanzato ritenuto comunque responsabile della tragedia.

La mamma della ragazza ha tentato il suicidio. Poco dopo aver appreso della tragica fine della figlia, ha provato ad uccidersi con il gas. In una strada di Varcaturo, chiusa in auto, ha provato ad utilizzare una bombola da cucina per togliersi la vita: una coppia l'ha notata, ha rotto il vetro e l'ha salvata. La donna è in ospedale e non è in pericolo di vita.