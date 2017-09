Maltempo in arrivo, rischio nubifragi

Un anticipo di maltempo domani, e condizioni meteo più 'difficili' con il rischio di nubifragi nel weekend. Sono in arrivo in Italia due perturbazioni che si sovrapporranno e cambieranno lo scenario meteorologico: la prima, meno intensa, sta raggiungendo l'Italia in queste ore e lascerà il Paese sabato. Proprio sabato è previsto l'arrivo della seconda e più 'forte' perturbazione che produrrà i suoi effetti fino a lunedì. Sono le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo. "A seguito della prima perturbazione - spiegano - aumenteranno le nubi e arriveranno alcune piogge, anche se in modo molto irregolare e localizzato. Nel corso del weekend la seconda e intensa perturbazione dall'Atlantico arriverà con un carico di piogge diffuse e abbondanti, a iniziare da molte regioni del Centro-nord". In questa fase, sottolineano, aumenterà il rischio di forti temporali, con la possibilità di locali nubifragi. Le temperature saranno in calo, più sensibile domenica, al Centronord e Sardegna, mentre si registrerà un temporaneo rialzo al Sud e sulla Sicilia per l'attivazione di venti meridionali con conseguente aumento del moto ondoso dei mari (mossi o agitati i mari intorno alla Sardegna). Il maltempo, sempre secondo le previsioni del Centro Epson Meteo, colpirà l'Italia in modo molto irregolare. Domani le condizioni meteo peggioreranno progressivamente al Sud con rovesci o temporali anche forti al mattino in Sicilia, e in serata anche in bassa Campania, Basilicata e Puglia.

Non si escludono episodi di forte intensità, specialmente su Sicilia, Calabria e alto Ionio. La situazione tenderà invece a migliorare al Centronord, anche se in serata è possibile qualche isolato rovescio sull'alto Piemonte. La mattina di sabato sono previsti ancora temporali sparsi, per effetto della prima perturbazione che in giornata lascerà l'Italia. Sulle regioni settentrionali si registreranno i primi effetti dell'arrivo della parte più avanzata della seconda perturbazione, che nel corso della giornata causerà piogge e rovesci che tenderanno a estendersi a tutto il Nord e alla Toscana.

Nella notte le regioni centrali tirreniche e l'Umbria vedranno l'arrivo di rovesci o temporali con fenomeni che risulteranno localmente intensi e abbondanti. Domenica le piogge e i temporali tenderanno a interessare il Nordest, le regioni centrali, le Isole e il settore del basso Tirreno, mentre è previsto un miglioramento nel settore di Nordovest. Su Alpi centro-orientali, Venezie e in parte su Toscana Lazio e Campania si avranno gli accumuli maggiori, localmente fino a 50-100 litri di pioggia per metro quadrato. Lunedì proseguirà il maltempo specialmente sull'area del medio e basso Tirreno e al Sud, con ancora la possibilità di rovesci o temporali anche forti.