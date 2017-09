Ricorso Governo contro moratoria Veneto

Il governo, tramite il Ministero della Salute, sta valutando di impugnare il decreto della Regione Veneto che sui vaccini concede una moratoria fino al 2019. Un mandato formale, secondo quanto si apprende, non è ancora stato dato all'Avvocatura dello Stato, ma informalmente è già stato avviato l'esame del dossier per impugnare la norma di fronte al Tar del Veneto.

L'esame, che coinvolge anche il distretto del Veneto dell'Avvocatura dello Stato, riguarda i contenuti della norma regionale che dà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 in Veneto per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bambini da zero a sei anni, evitando la decadenza dell'iscrizione dagli asili nido e infanzia. Il principio cardine su cui farà leva l'impugnazione è che sebbene la sanità sia una materia in gran parte concorrente, cioè di competenza sia delle Regioni che dello Stato, la salvaguardia della salute è invece una competenza esclusivamente statale e quindi non è possibile che ci siano trattamenti e regole diversi a seconda degli orientamenti regionali.

Il Veneto aveva infatti prorogato la scadenza all'anno scolastico 2019-20, per presentare la documentazione di avvenuta vaccinazione dei bambini per l'iscrizione a nidi e scuole dell'infanzia, evitando la decadenza dell'iscrizione stessa. La decisione arriva con un decreto che predispone le 'indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin', firmato dal direttore generale della sanità veneta, Domenico Mantoan, mentre la Regione attende l'esito del ricorso alla Consulta.

A pochi giorni dallo squillo della prima campanella e dalla scadenza fissata all'11 settembre per presentare la documentazione o l'autocertificazione in merito alle dieci vaccinazioni divenute obbligatorie per l'iscrizione a scuola da 0 a 6 anni (per gli altri gradi di scuola, fino ai 16 anni, il termine è invece fissato al 31 ottobre), si complica dunque il quadro a livello regionale. E se il Veneto opta per la moratoria, la regione Lombardia fa invece 'marcia indietro' e congela la delibera che prevedeva una deroga di 40 giorni dall'inizio della scuola per mettere in regola i bambini iscritti agli asili nido (gli unici di competenza diretta) dal punto di vista delle vaccinazioni.



Sull'obbligo vaccinale già a partire da questo anno scolastico 2017-18, le ministre dell'Istruzione e della Salute, Valeria Fedeli e Beatrice Lorenzin, hanno però più volte ribadito di non ammettere proroghe o deroghe, sottolineando l'urgenza di assicurare una uniformità delle coperture vaccinali nelle scuole. Per facilitare le procedure, la circolare congiunta dei due ministeri dello scorso 1 settembre aveva appunto 'ufficializzato' anche la possibilità di ricorrere all'autocertificazione. Il Veneto ha però deciso di 'smarcarsi': la scelta della moratoria, in attesa dell'esito del ricorso contro la legge sull'obbligo vaccinale già presentato dalla Regione alla Consulta, deriva - informa una nota della Regione - da "incongruenze nella legge Lorenzin che non renderebbero chiari i tempi di applicazione della decadenza dell'iscrizione, evidenziate dai tecnici della Regione Veneto". Al contrario, la Regione Lombardia ha invece annunciato che sta valutando, dopo la nuova circolare del Governo, se approvare o meno l'annunciata delibera sull'applicazione della legge sui vaccini, valutazione che era prevista nella Giunta che si è riunita stamane ma che non ha preso una decisione. A chiarire la posizione è lo stesso presidente Roberto Maroni: "Non voglio lo scontro col Governo - ha detto -. Ho parlato con la ministra Fedeli, ci siamo chiariti. Non c'è posizione di conflittualità, vogliamo risolvere il problema con la leale collaborazione tra istituzioni".

Da parte sua, il ministro Fedeli ribadisce che "tutto il sistema dello Stato ha operato per facilitare l'applicazione della legge, perché essa ha un valore in sé. Noi - ha sottolineato - abbiamo fatto di tutto per facilitare, informare, coinvolgere, dare anche strumenti concreti, con la circolare congiunta che abbiamo mandato in tutta Italia sulla autocertificazione". L'importante, ha aggiunto, "è che il genitore sia consapevole della scelta che fa. A me dispiace molto, soprattutto per i bambini, perché una delle due sanzioni, oltre a quella economica, è quella che il bambino non può frequentare il nido". La tensione resta però alta e critiche sono giunte anche da Lega , M5S e Federconsumatori. Intanto, in molte regioni continua la 'corsa' delle famiglie per mettersi in regola in vista dell'avvio dell'anno scolastico, con i centri vaccinali in vari casi presi d'assalto.