Auto contro Tir, tre donne morte sulla A/14

E' di tre morti e cinque feriti il bilancio di un incidente che si è verificato sull'autostrada A14 in direzione Ancona, nel,territorio comunale di Città S. Angelo (Pescara). Sul posto hanno operato per ore gli agenti della Polizia autostradale di Autostrade per l'Italia del Coa di Pescara Nord, coordinati dall'ispettore capo Sabatino Pulcini, i sanitari del 118 di Pescara, Montesilvano (Pescara) e Chieti, i vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia. L'autostrada è stata chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord per permettere ai soccorritori di lavorare e per la pulizia della carreggiata. Le vittime sono: Raffaella Cotechini, di Porto Sant'Elpidio (Fermo), 35 anni, Annunziata Caforni, 59 anni, di Valle Castellana (Teramo), e Concetta Irmici, 75 anni, di San Severo (Foggia). Le tre donne viaggiavano su tre auto diverse. All'ospedale Clinicizzato di Chieti sono ricoverate in gravi condizioni due persone. Tre i feriti ricoverati all'ospedale di Pescara: un ottantenne di Ortona (Chieti), e due donne, di 32 14 anni, entrambe di Milano. Secondo una prima versione dell'accaduto, la 35enne avrebbe urtato un mezzo pesante in sosta regolarmente su una piazzola e sarebbe poi finita sulla carreggiata, dove una volta scesa dalla sua vettura, sarebbe stata schivata da alcune auto in transito, ma non da altri mezzi, fra cui un Camper che l'ha travolta. (ANSA)